الصحف تبرز توجيه الرئيس بتطوير منظومة التقاضي ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحاكم

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



فقد أبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي في منظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.



جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، التي تضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.



وسلطت صحيفة "الجمهورية"، الضوء على عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعًا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.



وقد تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لاسيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.



وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد على مدى 4 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس حريص على رعاية المؤتمر، وتقديم الدعم المستمر لقضايا الصحة والسكان، لافتا إلى أن هذا المؤتمر العالمي سيشهد مشاركة صانعي القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، ووزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم، وسفراء الدول والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام المختلفة.



كما أنه سيكون فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأيضًا التحديات المحتملة، والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميا ومحليا.



كما أشار إلى أنه سيتم، خلال فعاليات المؤتمر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، مؤكدا أن الوزارة قادرة على اتخاذ خطوات فعلية، لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية‪.



وأوضح «عبد الغفار» أن الوزارة وكل أجهزة الدولة استعدت لتنظيم هذا الحدث العالمي والمهم، وأن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اطلع على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر.‬



واهتمت صحيفة "المصري اليوم" باستقبال الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا اليوم وغدا.



وأشاد رئيس الوزراء، بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتي سوف تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة، كما نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس وليام روتو، مؤكدا تطلع الرئيس لاستقبال الرئيس روتو في مصر في أقرب فرصة ممكنة.



كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني في مدينة نيروبي، موجهًا التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة.



من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس السيسي، مؤكدًا اهتمامه بالتشاور المنتظم معه حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتوجه الرئيس الكيني بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، وكذا على التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر (Cop-27)، في إطار التحضير للقمة، كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التي تطرحها كينيا في إطار جهود دعم العمل المناخي الدولي.



وحول الدعوة التي تلقاها لزيارة مصر، أعرب روتو عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، من أجل استكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا.



حضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدى كينيا.



وتناولت صحيفة "الشروق" متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.



وناقش مدبولي، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول أمس، محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار.



وأشارت المشاط، إلى المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو جميع العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر.



واستعرض الاجتماع، المشروعات التنموية التي تم انتهاء التفاوض بشأنها خلال العام الجاري والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تجاوزت إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص 2.2 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، كما تناول الاجتماع المشروعات الحكومية التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الأولوية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينها مجموعة البنك الدولي والصين والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.



وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.



كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني. كما تناولت المشاط، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، منوهة بنتائج زيارتها للصين والمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة.

وتطرق الاجتماع، إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التي تعد من أهم الشركاء لمصر، وكذلك الدفعة التي تشهدها العلاقات المصرية-الهندية التي انعكست في اتفاق قادة البلدين على دفع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجي بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون، وأكدت المشاط أهمية العلاقات المصرية-الهندية، والمصرية-الصينية، لاسيما في ضوء انضمام مصر لتجمع دول «البريكس» بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين في التجمع.