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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوها بعد قليل .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه يتم الاطلاع عى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال  هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

ويشار إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣  (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة  2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.

الاعداد بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وتأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60%، وحقوق انتساب 59.8%.

 

 

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