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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من مصر.. السودان يستقبل أول رحلة طيران مدنية منذ اندلاع الحرب

مطار بورتسودان
مطار بورتسودان

أفادت وسائل الإعلام السودانية بأن مطار بورتسودان الدولي استقبل اليوم، الثلاثاء، أول رحلة طيران مدني دولي تصل السودان، منذ اندلاع الحرب في منتصف شهر أبريل الماضي.
 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران".
 

وكانت سلطة الطيران المدني في السودان قد أعلنت، الشهر الماضي، فتح المجال الجوي لشرق البلاد.


 

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" قد أعلن، الاثنين، أن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش السوداني "ستنتهي قريباً جداً".


 

وذكر حميدتي في تسجيل صوتي على حسابه بمنصة "X"، تويتر سابقاً، أن قوات الدعم السريع لا تسعى إلى سلطة أو حكم، ولكنها ترغب في تخليص السودان من "فلول" النظام السابق.
 

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