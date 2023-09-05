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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يثبت سعر الفائدة عند 4.1%

 أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرسمي ثابتًا دون تغيير عند 4.1% ، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا، عن تسجيل البلاد أدفأ فصل شتاء بها على الإطلاق، وذلك قبيل قرار متوقع بشأن إمكانية تعرض البلاد لظاهرة النينييو التي عادة ما يصاحبها طقس أكثر حرارة وجفافاً.

وقال المكتب على موقعه الإلكتروني إن متوسط درجات الحرارة في الموسم من يونيو إلى أغسطس زاد 1.53% عن المتوسط في الفترة بين عامي 1961 و1990، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1910.

في هذا السياق، انخفض معدل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء في أنحاء البلاد 4.2% بالمقارنة مع متوسط الفترة بين 1961 و1990، غير أن المناطق الشمالية في ولاية أستراليا الغربية وكوينزلاند في الغرب ومناطق شاسعة في شمال وشرق أستراليا الجنوبية لم تشهد ذلك.

ونهاية فصل الشتاء الدافئ على غير المعتاد في نصف الكرة الجنوبي من شأنه أن يمهد الطريق أمام إعلان محتمل لظاهرة النينييو.

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