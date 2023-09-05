تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة.. تفاصيل

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للـثقافة، تفاصيل تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الثالثة، قائلا إن أمس كان يوما مميزا جدا بهذا التكريم، والذي تقوم به الوزارة للمرة الثالثة.

وأضاف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الدورة هذا العام كانت غير مسبوقة، وعدد المشاركات التي تلقتها الوزارة من جميع الأقاليم والمحافظات تجاوز الـ10 آلاف متقدم.

وأوضح أن هذا الرقم يدل على أن هناك اهتماما، وأصبحت الجائزة معروفة.

وتابع الدكتور هشام عزمي: “خرجنا عن نطاق القاهرة الكبرى والجيزة، ووجدنا تصدر محافظتي أسيوط والوادي الجديد هذا العام، وبالتالي يعد مؤشرا جيدا لأن الحالة الثقافية فى المحافظات أصبحت تؤهل المبدعين الصغار".