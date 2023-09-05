عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازته سلاحا ناريا وعددا من الطلقات تستعمل على نفس السلاح، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر. 

حُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات قيام عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم "هاني. ن. ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد على كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستعمل على نفس السلاح.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث.

القليوبية الاقراص المخدرة المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية أمن القليوبية أمن القليوبية ترويج المواد المخدرة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

موضوعات متعلقة

مصرع عامل سقط من على سقالة خشبية بالقليوبية

عمره 5 سنوات..تجديد حبس المتهم بإصابة صغير خلال حفل زفاف في القليوبية

الإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب محل بالقليوبية

بيستخدموها في الكفتة والحواوشي.. ضبط جزارين بحوزتهما لحوم خيول داخل مزرعة ببنها

" الجيزاوى" يتفقد كلية التربية الرياضية وعددا من المراكز والوحدات بجامعة بنها..صور

حفاظا على المواطنين.. بدء إنشاء 2 كوبري مُشاة على محور الفريق العصار بشبرا الخيمة

عاوز يدخل دنيا.. حلاق قليوب يتخلص من زوجة شقيقه بغرض سرقتها.. تفاصيل

جامعة بنها تشارك في البرنامج التدريبي الثاني للطلاب بالأكاديمية الوطنية

ترشيحاتنا

بعد عمرة البدل.. برلماني يطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعى

مأدبة غداء رسمية للوفد الوزاري المشارك في المنتدى الدولي للمدن السياحية بالصين

المؤتمر الدولي للصحة والسكان.. أفكار خارج الصندوق لاستيعاب طاقاتنا البشرية

الوزراء يستعرض تقرير "الأمم المتحدة للطفولة" للتغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال بأفريقيا

بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ