حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازته سلاحا ناريا وعددا من الطلقات تستعمل على نفس السلاح، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات قيام عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم "هاني. ن. ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد على كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستعمل على نفس السلاح.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث.