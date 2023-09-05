رئيس مدينة الأقصر: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم السياحي

قال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن الموسم السياحي لمدينة الأقصر سيبدأ فى منتصف شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن توجيهات محافظ الأقصر كانت برفع درجة الاستعداد.

وأضاف الشرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه يتم وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي بالأقصر يتم العمل بها من خلال تحسين الرؤية البصرية، ومنها رفع كفاءة الأرصفة والدهانات وغسيل الكورنيش بالكامل وإصلاح الكشافات وغيرها.

وتابع: “نسقنا مع مديرية الأمن والمرور من أجل إعادة تخطيط الشوارع والميادين والإشارات المرورية ومناطق عبور المشاة، والاهتمام بالسوق السياحية، لأنها تعد وجهة للسائح، إلى جانب مداخل المعابد ودهن كل لوحات الهوية البصرية للطريق السياحي”.