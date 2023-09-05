ماذا تعنى تكنولوجيات التأثير الإيجابي المستدام في المجتمعات؟

أطلقت بيكو، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الأجهزة، جيلًا جديدًا من منتجات المعيشة المستدامة والأجهزة المنزلية خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2023 بتقنية “EnergySpin” وهي التكنولوجيا التي تقدم تصورًا جديدًا يعزز من كفاءة استخدام الطاقة.

كما كشفت الشركة عن فلسفة تأثير العمل الجماعي نحو مجتمع أكثر استدامة، خلال مؤتمر صحفي ببرلين مما يعنى كيفية استثمار التكنولوجيا فى تحقيق استدامة بيئية وأقل تلوث للبيئة فى الأجهزة المنزلية المطروحة.

وتعمل التقنيات الحديثة على تعزيز العادات المنزلية المستدامة.

وفي محاولة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة، تم دمج توفير الطاقة في الإعدادات الأكثر استخدامًا من المستهلكين في الأجهزة وهو ما يعني توفير كفاءة استخدام الطاقة بشكل طبيعي فى الأجهزة المختلفة .