طبيبة على السوشيال ميديا: عندى 40 سنة ولسه بابا وماما بيوصلونى لمحطة القطار

كشفت الدكتورة شيماء أبي الدرداء، تفاصيل توثيقها أفضل اللحظات مع والديها وحمايتهم لها حتي وهي فى عمر ال40 على السوشيال ميديا، قائلة: “سبب نشري للبوست كان مسابقة فى إحدي الجروبات وقولت أشترك، وكانت صورة عفوية مع والدي ووالدتي، وكانوا بيوصلوني للمرة المليون للمحطة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “مجرد تواجد والدتي ووالدتي حولي يعطي لي الأمان، وأى مشكلة ستواجهني هتتحل”.

وتابعت: “أي حب فى الدنيا حاجة وحب ماما وبابا حاجة تانية، وعمري ما حسيت أنهم محاوطيني، وأكثر ما فى الكومنتات عجبتني أنهم دعوا ليهم بالصحة والعافية”.