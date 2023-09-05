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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران منذ الإفراج عن الأموال المجمدة

أول اتصال رفيع المستوى
أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، بارك جين، قد أجرى أول محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء يوم الاثنين منذ بدء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.


ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال بارك، خلال المحادثة الهاتفية، إن سيول تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة لدى البلاد من خلال الحوار والتواصل بشكل وثيق مع الدول المعنية مؤخرا مع التفهم الواضح بأن الأموال المجمدة مملوكة للشعب الإيراني.


ويعد هذا أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في يوم 10 أغسطس عن بدء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.


وفي الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح خمسة من مواطنيها المحتجزين والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية.


وأكد الوزيران خلال المحادثة الهاتفية على عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.


وبمناسبة الذكرى الـ61 السنوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عبر بارك عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الأكاديميات والعلوم والرياضة والثقافة من خلال الستين عاما القادمة.


ومن جانبه، شدد الوزير الإيراني على العزم على تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية قائلا إن حكومة طهران تركز بشكل كبير على العلاقات مع الدول الآسيوية.


وقال الوزير الكوري إن كوريا الجنوبية التي ستتولى مقعدا ضمن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي العام القادم، ستسعى للسلام والأمن في الشرق الأوسط، واقترح الجانب الإيراني تعزيز التعاون الثنائي في الساحة الدولية بما في ذلك التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة.


كما اقترح بارك توسيع العلاقات الودية بين البلدين من خلال الاتصالات رفيعة المستوى وفقا للوزارة.

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