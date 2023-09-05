عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق
تنسيق

انتهى تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لذلك هناك حالة بحث كبير لمعرفةموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة الكلية التي سيقع اختيار التنسيق عليها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن لينك نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

موعد إعلان نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلاننتيجه المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الحصول على نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
يتم اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .
بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.
تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة،  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتي سوف تعلن عن طريق موقع التنسيق الالكتروني الذي حددته وزارة التعليم العالي لخدمة طلاب الثانوية العامة في مراحل التنسيق المختلفة .

ويتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر موقع صدي البلد  رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا  عند ظهورها .

 

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تنسيق القبول بالجامعات 2023 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 موعد إعلان نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

ترشيحاتنا

بعد عمرة البدل.. برلماني يطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعى

مأدبة غداء رسمية للوفد الوزاري المشارك في المنتدى الدولي للمدن السياحية بالصين

المؤتمر الدولي للصحة والسكان.. أفكار خارج الصندوق لاستيعاب طاقاتنا البشرية

الوزراء يستعرض تقرير "الأمم المتحدة للطفولة" للتغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال بأفريقيا

بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ