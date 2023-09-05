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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: نقدم كل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصيني للاستثمار في مصر

خلال زيادة وزير التنمية
خلال زيادة وزير التنمية المحلية للصين

 أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بما لمسه من تطور في مجال البنية التحتية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومقاطعة خنان ، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص أمام الشركات الصينية في هذا المجال للمساهمة في النهضة العمرانية التي أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وعلى رأسها مشاركة الصين في إنشاء بعض المباني المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار وزير التنمية المحلية ، خلال زيارته للصين للمشاركة في المنتدي العالمي للمدن السياحية إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين .

ومن جانبه عبر أعضاء الوفد الصيني عن تقديره واحترامه لمكانة مصر والقيادة  السياسية المصرية والشعب المصرى ، مشيرين إلى أهمية الدور المحوري والهام الذى تقوم به القاهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم ، وأضافوا أن مصر أسهمت في إطلاق مسيرة علاقات الصين بقارة أفريقيا منذ عام 1956 حتى وصلت العلاقات لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

وأعرب الوفد الصيني عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعي لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومي الصيني ، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان و المدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية .

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصيني بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27  .

وأكد اللواء هشام آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصيني للاستثمار في مصر .

 

هشام امنة التنمية المحلية المنتدي العالمي للمدن السياحية السيسي

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