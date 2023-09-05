تطورات في أزمة المنقوش.. تحرك جديد من البرلمان الليبي

دعا البرلمان الليبي، خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح أمس الإثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، عن عضو مجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، قوله إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة.

وأشار المسؤول الليبي إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش وكوهين.

وأضاف الجروشي، في تصريحاته لروسيا اليوم ، أن البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو الذين يعملون لحسابها".

وقد أثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية بنظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية،