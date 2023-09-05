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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شعبة الأسماك بالإسماعيلية تناقش شكاوي التجار من إرتفاع إيجارات المحال بالسوق الحضاري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعا برئاسة أسامة العدوي نائب ثان رئيس الغرفة التجارية والسيد الكرسلي رئيس الشعب التجارية بالإسماعيلية سابقا ومنسق عام لجنة العلاقات العربية، أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك وأعضاء الشعبة وأحمد اسماعيل مدير الشئون الإقتصادية والتجارية وأحمد فكري رئيس شئون التجار.

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ناقش الإجتماع، الشكاوي التي تقدم بها مجموعة من تجار الأسماك وأصحاب الفروشات المتضررين من إرتفاع أسعار المحلات والفروشات بسوق السمك الحضاري بطريق البلاجات ، والتي وصلت من 17 الي 1200 جنيه شهريا والمحلات من 1000 الي 5000 شهريا ، كذلك الخلافات الناجمة عن عدم وجود أفراد آمن ووحده مطافي.

وبحث الكرسلي مشكلة نقل تابعية السوق من الشركة إلى المحافظة لسهولة تركيب المرافق وهي "الكهرباء والماء"، بعد أن أغلق عدد كبير من التجار المحلات بسبب عدم وجود المرافق.

ووعد الكرسلي بأنه سوف ينقل مشكلتهم إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للنظر فيه وتنفيذ وعد المحافظ بحل مشكلة تجار الأسماك.
 

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IMG-20230905-WA0038
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IMG-20230905-WA0036
IMG-20230905-WA0035
IMG-20230905-WA0035

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