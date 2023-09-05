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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 30%.. ارتفاع نسبة طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

ارتفعت طلبات اللجوء المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 30% تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

وقالت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي إن هناك زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي، بحسب شبكة يورو نيوز .

وقالت المفوضية إنه تم تقديم نحو 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول الـ 29 بين يناير ونهاية يونيو، متوقعة أنه وفقا للاتجاهات الحالية، يمكن أن تتجاوز الطلبات المليون بحلول نهاية العام.

وجاءت الطلبات الرئيسية من السوريين والأفغان والفنزويليين والأتراك والكولومبيين، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الطلبات.

الطلبات في النصف الأول من العام هي في أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ 2015-2016.

خلال تلك الفترة، أدى تدفق اللاجئين إلى أوروبا على وجه الخصوص بسبب الصراع في سوريا إلى وصول طلبات اللجوء إلى 1.3 مليون في عام 2015 و1.2 مليون في عام 2016.

تلقت ألمانيا هذا العام أكبر عدد من الطلبات حتى الآن: 30% من المجموع، أي ما يقرب من ضعف عدد الطلبات التي تلقتها إسبانيا (17%) وفرنسا (16%).

وتشير الوكالة إلى أنه نتيجة لهذه الزيادة، فإن العديد من الدول الأوروبية تتعرض لضغوط لمعالجة الطلبات، وأن عدد الحالات التي تنتظر القرار ارتفع بنسبة 34% مقارنة بعام 2022.

وتلقى حوالي 41٪ من الطلبات المقدمة في المرحلة الأولى استجابة إيجابية.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد حاليًا حوالي 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب الروسية من الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

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