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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال تطهير وفحص خزانات المياه بمدينة القصير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 استمرت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالوحدة الصحية بمدينة القصير، في تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة. 

كما تمت مكافحة يرقات الباعوض وتوجيه التوعية في مناطق متعددة بالمدينة، منها منطقة "الأمل، والبلوكات، والمستشفى القديم، والتليفزيون"، بالإضافة إلى شوارع "سليمان مظهر، وصباح السالم، و6 أكتوبر، وجمال عبد الناصر، والجمهورية".

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الرامية إلى متابعة خطة الترصد الحشري والقضاء على البؤر الناقلة للأمراض.

القصير مكافحة الأمراض الباعوض توعية صحية فحص خزانات المياه

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