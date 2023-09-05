استمرار أعمال تطهير وفحص خزانات المياه بمدينة القصير

استمرت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالوحدة الصحية بمدينة القصير، في تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة.

كما تمت مكافحة يرقات الباعوض وتوجيه التوعية في مناطق متعددة بالمدينة، منها منطقة "الأمل، والبلوكات، والمستشفى القديم، والتليفزيون"، بالإضافة إلى شوارع "سليمان مظهر، وصباح السالم، و6 أكتوبر، وجمال عبد الناصر، والجمهورية".

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الرامية إلى متابعة خطة الترصد الحشري والقضاء على البؤر الناقلة للأمراض.