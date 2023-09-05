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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أستاذ بالأزهر لأئمة ليبيا: منهج القرآن يعرض العقيدة الوسطية ويدعوا لإعمال العقل وعدم تعطيله

صدى البلد

واصلت اليوم الدورة التدريبية الثانية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، فاعلياتها بمحاضرة للدكتور محمود حسين أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تحت عنوان (مبادئ العقيدة الوسطية).

بدأ محاضرته بإلقاء الضوء على معنى العقيدة وأهميتها في الاستدلال على أصول العقائد والرد على الشبهات المخالفة، كما بين الأسس التي ذكرها القرآن الكريم في شرح هذه العقيدة الوسطية السمحة الذي تعرف الناس بالله وتوصلهم برسوله صلى الله عليه وسلم.

ثم بين أن منهج القرآن الكريم يقوم على عرض هذه العقيدة من خلال الدعوة إلى إعمال العقل والتحذير من تعطيله والبرهنة على جميع العقائد ببراهين واضحة وبسيطة يفهمها الفقيه وغيره.

وأوضح د.محمود حسين، أن القرآن الكريم تحدث عن الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا وأن القران الكريم  دعا إلى النظر في الكون المنظور ودليل ذلك قول أحد العلماء "إن الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور"؛ لينتقل الإنسان من التدبر في هذه الآيات الكونية إلى الوصول إلى عظمة الله وقدرته وحكمته.

كما تحدث عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وأدلتها وبين كيفية الرد على المخالفين، ثم فتح باب الأسئلة وكانت حول بعض الشبهات التي تدور حول هذه الأمور  من أصحاب الأفكار المخالفة وتم مناقشة الطلاب فيها والرد عليها.

وفي ختام المحاضرة وجه د.محمود النصيحة للمتدربين: عليكم بنشر هذا الفكر الوسطي بين أقرانكم وعرضه بسهوله ويسر مصداقا لقول الله عز وجل (وقولوا للناس حسنا) أي لجميع الناس وأن ما تتعلمونه هنا في هذه الدورة عليكم أن تعلمونه لمن وراءكم .

أئمة وواعظات ليبيا المنظمة العالمية لخريجي الازهر أكاديمية الأزهر

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