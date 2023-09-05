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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغوا عقود وسرقوا الشيكات.. فساد بشركة تأمينات شهيرة واستيلاء على أموال العملاء

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة قضية فساد متهم فيها  3 مسئولين بشركة  عالمية للتأمين على الحياة وطالب وأخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء بالشركة واستمعت النيابة لأقوال مفتش مباحث الاموال العامة بإدارة مكافحة الجرائم المصرفي 

نص الأقوال :

يشهد مفتش مباحث الاموال العامة بإدارة مكافحة الجرائم المصرفي بأن تحرياته أسفرت عن استيلاء المتهمين الأول بصفته مساعد مدير بإدارة التأمين

 والثاني والثالث بصفتهما ممثلي تأمين بنكي بذات البنك بشركة اليانز لتأمينات الحياة مصر وومثلي الشركة على أموال الشركة جهة عملهم واشتراك المتهم الخامس معهما في الاستيلاء على تلك المبالغ عن طريق استغلال الأول لعمله بالشركة واختصاصه باستلام الشيكات المستحقة للعملاء واستغلال المتهم الثاني لاختصاصه كمسئول تأمين بنكي بالشركة لدى بنك مصر فرع الحي المتميز في 6 أكتوبر وقيامهما بتتبع قوائم إلغاء عملاء الشركة لوثائق التأمين الخاصة بهم واستلام شيكات تصفيتها وانشاء حسابات بنكية بأسماء العملاء بموجب مستندات مزورة وايداع الشيكات بتلك الحسابات لتحصيلها والاستيلاء عليها إذ أسفرت التحريات عن استلام الأول للشيكات الصادرة من الشركة لصالح العملاء مقابل تصفيه وثائق التأمين الخاصة بهم وتزوير بطاقات  لأشخاص آخرين واستعمالها في انشاء حسابات بنكية بموجبها في بنك مصر فرع 6 أكتوبر وانتحال مجهول لصفة العملاء الأصليين والتوقيع بإمضاءات مزورة عليهم في ملفات انشاء الحسابات البنكية لدى الفرع المشار إليه وتزوير تفويضات لاستلام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بتلك الحسابات وايداع الشيكات بتلك الحسابات لتحصيلها والاستيلاء على المبالغ المستحقة للعملاء عن طريق تحويلها لحساب المتهم الأول أو سحبها باستخدام بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بالحسابات المزورة ·من خلال ماكينات الصرف الآلي إذ تبين تزوير تفويضين منسوبين لعميلين  لصالح المتهم الخامس لاستلام بطاقتي الخصم الفوري المرتبطتين بالحسابين المنشأين بأسمائهما واستخدامهما في الاستيلاء على المبالغ المستحقة للعميلين من خلال سحبها من ماكينات الصرف الآلي  وبضبط المتهم الأول نفاذاً لاذن النيابة العامة ومواجهته أقر بارتكابه والمتهمين الثاني والثالث والخامس لوقائع الاستيلاء على أموال الشركة جهة عملهم على نحو ما ورد بالتحريات واقتسامهم المبالغ المستولى عليها فيما بينهم وباستدعائه للمتهم الثاني ومواجهته أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفتيهما ب من العاملين بإحدى شركات المساهمة الأول مساعد مدير إدارة التأمين البنكي والثاني  مندوب مبيعات بإدارة التأمين البنكي بالشركة استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما،

 

 

 

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