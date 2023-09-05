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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1094 مخالفة مرورية فى حملة موسعة القليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية ، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1094 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 1094 مخالفة مرورية، بينها 475 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و510 مخالفات متنوعة، وضبط 13 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير. 

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و82 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

القليوبية مدير أمن القليوبية مخالفة مرورية متنوعة حملة مكبرة الحركة المرورية

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