تجديد حبس المتهم بترويج مواد مخدرة في القليوبية 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر قيام هاني ن ع، 43 سنة عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة -الهيروين والحشيش- وحيازة سلاح ناري وذخائر، متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد على كيلو من الهيروين والحشيش وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعمل صحيفة حالة جنائية لبيان القضايا المطلوب فيها.