عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبرى.. وزير الدفاع الروسي: الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل المحاور

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ،اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل محاور القتال.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق من اليوم، إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف شبه جزيرة القرم.

كما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو ومنطقتين مجاورتين للعاصمة صباح اليوم، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تليجرام، إنه تم إحباط طائرات مسيرة فوق مناطق موسكو وكالوغا وتفير.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: إن منشأة منزلية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط الحطام.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم تدل أوكرانيا بأي تعليق فوري، أصبحت التقارير عن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية حدثًا شبه يومي في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت كييف جهودها الواضحة لتقليص الدعم المحلي الروسي للحرب.

إسقاط مسيرة أوكرانية استهداف الهجوم الأوكراني المضاد الهجوم الأوكراني الاوكراني الدفاعات الجوية الروسية الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

ترشيحاتنا

نبيل نعيم: التكفيريون حصلوا على تمويل من حماس لزعزعة استقرار مصر| فيديو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ