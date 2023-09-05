خسائر كبرى.. وزير الدفاع الروسي: الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل المحاور

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ،اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل محاور القتال.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق من اليوم، إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف شبه جزيرة القرم.

كما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو ومنطقتين مجاورتين للعاصمة صباح اليوم، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تليجرام، إنه تم إحباط طائرات مسيرة فوق مناطق موسكو وكالوغا وتفير.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: إن منشأة منزلية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط الحطام.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم تدل أوكرانيا بأي تعليق فوري، أصبحت التقارير عن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية حدثًا شبه يومي في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت كييف جهودها الواضحة لتقليص الدعم المحلي الروسي للحرب.