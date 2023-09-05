المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يكشف عن برنامج بايدن للتكيف مع الطقس

قال المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ،اليوم الثلاثاء، أن التكيف مع المناخ أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف كيري أن الرئيس الأمريكي أطلق برنامجا للالتزام بمساعدة الأشخاص في الدول النامية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.