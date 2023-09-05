مصر تفوز بـ 3 مناصب بالاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة

فازت مصر بثلاثة مناصب رئيسية فى الانتخابات التى جرت بالاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة والتى أقيمت على هامش دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية الأولى 2023 بمدينة أكرا الغانية والتى شارك فيها 16 دولة وتم استبعاد 4 دول لعدم استيفائها شروط الترشح.



وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى :

فازت مى زين الدين رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسى المتحركة (تحت التأسيس ) بمنصب رئيس منطقه الشمال الأفريقى ومحمود عبد العزيز - بمنصب رئيس اللجنة الفنية (التحكيم) و الحسن صدقي - بمنصب رئيس لجنة اللاعبين عن أفريقيا لمدة ٤ سنوات حتي نهاية 2027.