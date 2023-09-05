أوسوريو أمر باستبعاده ورحيله.. لاعب الزمالك يثير الجدل .. ماذا فعل؟

أثار لاعب الزمالك، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع إدارة الفريق لاتخاذ إجراء ضده مع إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن فريق الزمالك، انتظم في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء أمس الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

أزمة حمدي علاء مع الزمالك

استقر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على توقيع عقوبة على حمدي علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب تغيبه عن مران الفريق خلال الأيام الماضية.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، أبلغ عبدالواحد السيد، الجهاز الإداري بتوقيع عقوبة على حمدي علاء بسبب تغيبه عن التواجد في التدريبات الجماعية للفريق، يومي الجمعة والسبت، وذلك منذ استئناف الفريق التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تغيب اللاعب عن الفريق بسبب أزمته مع أوسوريو المدير الفني الحالي للفريق خلال فترة وجوده في البطولة العربية الماضية، وإبلاغه بأنه الاسم الرابع في مركزه خلال الموسم الجديد بالإضافة إلى فشل انتقاله إلى صفوف نادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصير حمدي علاء مع الزمالك

مدير الكرة بنادي الزمالك، تواصل مع الجهاز الإداري وأبلغهم بضرورة إبلاغ حمدي علاء بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، وإلا سيكون هناك قرار جديد ضد اللاعب، خاصة وأن اللاعب لم يشارك في المران خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود قناعة فنية من جانب أوسوريو بإمكانياته.

في سياق متصل، قرر أوسوريو قبل السفر الى إسبانيا، استبعاد حمدي علاء من معسكر الفريق الذي انطلق أمس في مصر الجديدة، على أن يتم بحث إعارة اللاعب أو بيعه خلال الفترة المقبلة، وفقا للتقارير الصحفية المتداولة.

وتوجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

ويسعى حمدي علاء إلى الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة لضمان المشاركة بصفة مستمرة، بعد أن علم أنه خارج حسابات أوسوريو، الذي أكد أنه غير مقتنع فنيا بحمدي علاء وخرج من حساباته في الموسم الجاري.