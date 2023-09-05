وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع تحالف العمل الأهلي التنموي

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمقر المدينه الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك بمشاركة الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي جمعيات ومؤسسات التحالف.

يأتي هذا البروتوكول فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون التحالف الوطني وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري.

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هذا التعاون والتنسيق يعكس رؤية الوزارة لتعزيز النمو الشامل للمجتمع المصري وذلك في ظل الايمان بأهمية توفير الفرص والمنصات التى تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وذلك من خلال توفير بيئة تشجيعية لممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة الشباب

وتحدثت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن أهداف الكيان الوطني الذي يضم ٣٤ جمعية ومؤسسة أهلية خدمية وتنموية للعمل في مجالات متنوعه مثل الخدمات الصحية ، والتوعوية ، والتعليمية ، والعمرانية في مختلف بقاع الجمهورية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمود فؤاد ممثلا عن جمعية الاورمان، ومحمد رفاعي ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، ومحمد عبد الهادي ممثلا عن جمعية رسالة، واحمد موسي ممثلا عن مؤسسة صناع الحياة، والمكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الاهلي ولفيف من قيادات الوزارة.