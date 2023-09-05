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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل خطط أردوغان وبوتين في لقائهما لاتفاقيات؟ الكرملين يكشف التفاصيل

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

أكد الكرملين اليوم، الثلاثاء، أنه لا توجد أي خطط للتوصل إلى اتفاقيات محددة من محادثات بوتين وأردوغان بل  كان الغرض تنسيق المواقف.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه: "لا توجد خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة، وكان الهدف الرئيسي أمس ضبط المواقف حول مجموعة غنية جدا من علاقاتنا الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية المعروفة ونقل مواقف الطرفين لبعضهما البعض، وقد تحقق هذا الهدف، وجرت مفاوضات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مرجحا التوصل إلى أي اتفاقات ملموسة".


وأشار  بيسكوف إلى أن "اتفاقيات الحبوب عملية متعددة الأطراف، ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد".


وأضاف: "لم يكن من الممكن التوصل إلى أي اتفاقيات محددة، وبالنسبة لصفقة الحبوب، فهذا هو موقف دول الغرب الجماعي، التي ترفض الوفاء ببنود صفقة البحر الأسود منذ فترة طويلة، ولهذا السبب فإن استمرارها غير ممكن، لذلك هنا بطبيعة الحال، الأمر يتعلق بأطراف أخرى، فمن غير الممكن ببساطة الاتفاق على شيء ما".

وتابع  بيسكوف بالقول إن  الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما أمس الاثنين، عن هجمات الزوارق المسيرة على السفن التي تحرس خطوط أنابيب الغاز، وصدها بنجاح.

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