عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تثمن دور المستشفى المصري القبطي في نيروبي لعلاجها مرضى كينيا

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد رئيس مجلس الوزراء المستشفى المصري القبطي بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.


وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة للمستشفى المصرى القبطى بكينيا
ووجود طاقم طبي محترف بالمستشفى يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة خاصة أن المستشفى يُصنَّف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية مشيراً الى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت ونفذت العديد من المبادرات والمشروعات الصحية بعدد كبير بدول القارة الافريقية
وقال الدكتور محمد سليم إن شعوب الدول الافريقية لديهم ثقة كبيرة فى كفاءة وحرفية الاطباء المصريين وأيضا فى الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية مؤكداً الاهمية الكبيرة لتصدير الأدوية المصرية لمختلف دول القارة السمراء.


تجدر الاشارة الى أن المستشفى المصرى القبطى بالعاصمة الكينية نيروبي يضم 260 سريرًا إجمالًا، و7 غُرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى، و18 سرير رعاية مُركزة، و27 وحدة لخدمة الأطفال حديثي الولادة، من بينها خدمات الحضَانات والعلاج الضوئي والتدفئة، و33 وحدة غسيل كُلى.


كما يحتوي المستشفى على معمل حاصل على اعتماد الأيزو، ويضم قسم الأشعة، وحدة تصوير شعاعي بانورامي، ووحدة أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز السونار رباعي الأبعاد، وجهاز تصوير الثدي بأشعة الماموجرام، وجهاز التصوير الإشعاعي (التنظير الفلوري)، و3 وحدات أسنان، كما أضيف مؤخرًا للمستشفى معمل قسطرة، كما يضم قسمًا للأورام وصيدلية، ووحدة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ووحدة العلاج الطبيعي.
وتم التأكيد أن المستشفى من خلال «مركز الأمل» قدّم العلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بالمجان.

محمد سليم لجنة الصحة مجلس النواب مصطفى مدبولي عبدالفتاح السيسي قمة أفريقيا مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

ترشيحاتنا

موقف إمام عاشور.. شوبير يكشف غيابات الأهلي في السوبر الإفريقي

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

تحقق عوائد للاقتصاد.. الرئيس السيسي: ادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

نبيل نعيم: التكفيريون حصلوا على تمويل من حماس لزعزعة استقرار مصر| فيديو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ