وزير الشباب والرياضة يهنئ علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للشؤون المالية، وهو يُعد بمثابة أمين الصندوق في الأعراف واللوائح المصرية.

أكد وزير الرياضة أن مصر مليئة بالكوادر الرياضية والشبابية الوطنية التي تهدف لخدمة بلدها بمنتهي الإخلاص والتفاني في العمل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن تواجد المصريين في المناصب الدولية تدل على ثقة الاتحادات الدولية والإقليمية في ممثلي مصر، بالإضافة إلي قدرة الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية.

وتمني صبحي التوفيق لمشرف في منصبه الجديد في الاتحاد الدولي في الفترة القادمة الأمر الذى يتيح له العمل على تطوير لعبة تنس الطاولة محليًا ودوليًا.