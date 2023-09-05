مايا مرسي تبحث مع المديرة الإقليمية للأمم المتحدة توثيق تجربة مصر لتمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية ، بهدف بحث سبل التعاون مع المؤسسات الاقليمية المختلفة ومن بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية ، و دراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات وفي النظام التعليمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM)، الى جانب توثيق تجربة مصر الناجحة في مجال الشمول المالي للمرأة.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن البنك المركزي المصري قد أعلن في دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخرا عن أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢ وصلت إلى ٢١٠% ، فى حين أن نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل في نفس الفترة هي ١٤٧% ، مما يوضح مدر الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي أدي إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، ما حققته مبادرة تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي لتحقيق الشمول المالي للمرأة، والذي يعد من أهم المبادرات التى ينفذها المجلس.

وأوضحت مرسي، أن مبادرة "تحويشة" هي ثمار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري منذ عام 2017 ، حيث تم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وأضافت إلى أن المجلس نجح في ضوء مبادرة " تحويشة " في التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية، والوصول الى حوالي 550 قرية ب 14 محافظة، وتوفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات، وتدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة، و تدريب أكثر من 58 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 129 ألف سيدة على التثقيف المالي، وتدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي ، وتدريب اكثر من 240 ميسرة مالية علي تحويشة و المشروعات الخضراء الذكية و الحفاظ علي البيئة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأشارت إلى أنه بهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة فى بنك" او المحاكاة البنكية ، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما تم توعيتهم بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات ، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول الى أكثر من 163 الف مستفيد/ة بالمحاكاة وانشطة المجلس وخدمات البنوك في 11 محافظات .