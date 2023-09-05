أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ۷۷۱,۰۳ فدان تقريبًا تعادل ۳۲۳۸۹۹٤م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .
وتتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية .
قرار جمهوري بتخصيص أرض بالمنيا لاستخدامها في إقامة غابات شجرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ۷۷۱,۰۳ فدان تقريبًا تعادل ۳۲۳۸۹۹٤م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .