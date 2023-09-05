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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة مدافع الأهلي في معسكر النمسا

محمود متولي
محمود متولي

أعلن الاعلامي أحمد حسن عن اصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود متولي في معسكر الأهلي في النمسا.
 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"إصابة محمود متولي في معسكر الأهلي بالنمسا وفحوصات طبية لاشتباه بإصابته في العضلة الخلفية"
 

وأكد محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذاالموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته فيالبقاء داخل النادي.

 

وقال محمود متولي: «شرف عظيم لأي لاعب التواجد في الأهلي، فأنا في أكبر نادٍ، والجميع يسعى لأن يكون هنا بكلتأكيد، وأثق في قدرتي على تقديم أفضل مستوى خلال الموسم المقبل، وبكل تأكيد سعيد بوجودي مع الأهلي تحت قيادةمارسيل كولر».

 

وأضاف محمود متولي: «تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا، والأهلي ساندني ووقف بجواري فترات طويلة، والتوقيععلى العقد الجديد أقل شيء أقدمه للنادي، ولا يحتاج للتفكير، لأن الأهلي وقف إلى جانبي كثيرًا».

 

وواصل: «أنا متواجد في النادي الأهلي وطموحي حصد المزيد من الألقاب، نريد زيادة عدد البطولات التي نفوز بها،أطمح لحصد عدد أكبر من الألقاب الخمسة التي توجنا بها في الموسم الماضي، طموحنا دائمًا في الأهلي لو فزنا بعشرةألقاب في موسم، نفوز بـ11 بطولة في الموسم التالي».

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