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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لـ ديلر الهيروين بمدينة نصر وتغريمه 10 آلاف جنيه

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

و أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر ثان.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم داخل سيارته ويقوم بالتدخين،  وبإيقافه وتفتيشه عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

التجمع الخامس السجن المشدد المستشار حسن فريد المستشار حسن محمود فريد المواد المخدرة هاتف المحمول

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