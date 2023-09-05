بدون تصريح.. ضبط 12 ألف نسخة لملازم وأغلفة تعليمية داخل مطبعة بالقاهرة

ضبط رجال أمن القاهرة أكثر من 12 ألف نسخة لملازم وأغلفة تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ،.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 12350 نسخة من ملازم تعليمية وأغلفة لمواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون ، و بمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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