برلماني: المؤتمر العالمي للصحة والسكان فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة في القطاع

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة التي ساهمت في تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين.

وأشاد شكري في تصريح صحفي له اليوم، باستضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان العالمي، قائلا: اعتراف دولي جديد بقدرات مصر وريادتها في تنظيم مؤتمرات تشارك فيها مختلف دول العالم، والخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصري وموجهة لكل دول العالم.

ولفت وكيل اسكان البرلمان، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

وأشار النائب طارق شكري، إلى نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة. مضيفا: إن مصر حققت وبفضل الله انجاز تاريخي يدرس، وذلك من أعلي دولة فيروس سي للقضاء عليه، والعالم ينظر لهذة التجربة كنموذج استثنائي.

وقال النائب: المؤتمر العالمي للصحة والسكان، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منه.