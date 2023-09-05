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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

تفاصيل سقوط صيدلي
تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر

فيديوهات صيدلي مدينة نصر .. أحدتث واقعة عنتيل مدينة نصر المشينة حالة من الغضب والضجر بين المواطنين، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على دكتور صيدلي شهير، وذلك بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده ببلاغ في قسم الشرطة، تضمن فلاشة تحتوى عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية التي يعمل بها.

صيدلي مدينة نصر فيديو

وتباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع المتهم بممارسة الرزيلة مع سيدات متزوجات، بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر، وتصوير تلك الأفعال في مقاطع فيديو وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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للمزيد حول فيديو صيدلي مدينة نصر وماذا ارتكب الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر وماذا جاء في فيديوهات صيدلي مدينة نصر شاهد الفيديوجراف التالي:

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