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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي يعلن اعتقال عميل للمخابرات الأوكرانية

الامن الروسي
الامن الروسي

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بالقبض على مواطن في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد جندته استخبارات كييف. 

ووفقا لروسيا اليوم، قال الأمن الفدرالي الروسي، في بيان له اليوم: "أقدم مواطن روسي على التواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، وكان يحاول تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو  أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.

وقال شويجو إن القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، حيث تم قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوات كييف في شهر واحد

وأكد أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد تجاوزت 66 ألف عسكري، و7600 قطعة سلاح.

وأوضح أن قوات كييف تهاجم أهدافا مدنية وتصور هذه الهجمات على أنها انتصارات عسكرية في محاولة لإخفاء فشل الهجوم المضاد.

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