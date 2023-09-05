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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره السويدي تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر.

حضر الاجتماع السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير ، إن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية الى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي، لافتا الي ان توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الاعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصري.

من جانبه، أكد  يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية ، لا سيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير الي السوق الاوروبي، لافتا الي ان هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

وزير التجارة والصناعة وزير التجارة الخارجية السويدي تعزيز التعاون المشترك أحمد سمير

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