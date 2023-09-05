عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزي الأحادي هو الحل.. ماكرون يدافع عن قرار منع العباءة في المدارس

صدى البلد

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قرار حكومته بمنع ارتداء العباءة في المدارس بهدف الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية. 

وذكر ماكرون، في مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوجو ديكريبت" على قناته، بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ولا سيما مقتل الأستاذ صامويل باتي على يدي متطرف قرب مدرسته.

وقال ماكرون: "نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية".

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي ردا على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيرا حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد.

وأضاف ماكرون: "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".

وردا على استفسار المذيع، قال ماكرون "أنا لا أقارن بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات، أنا فقط أقول لك إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية".

وفي المقابلة نفسها، قال ماكرون إنه يؤيد إجراء "تجارب" و"تقييم" لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار "زيا أحاديا" كونه "أكثر قبولا" من قبل المراهقين.

وأوضح أن "هناك الزي الرسمي، وهناك أيضا الزي الأحادي، أي من دون أن يكون لدينا زي موحد، يمكننا أن نقول (للتلامذة) +ارتدوا بنطلون جينز وقميصا وسترة".

وأشار إلى أن "مسألة الزي الأحادي هي برأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة نظر انضباطية".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الزي "يحل الكثير من القضايا.. أولا: العلمانية، وثانيا: يوفر بعض الحشمة، فنحن لا نريد ملابس غريبة الأطوار للغاية".

ماكرون العباءة صامويل باتي الفرنسي العلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

ترشيحاتنا

بـ375 ألف جنيه.. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

أوسوريو أمر باستبعاده ورحيله.. لاعب الزمالك يثير الجدل .. ماذا فعل؟

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ