الإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4,5 مليار دولار في الطاقة النظيفة بأفريقيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استثمارات بقيمة 4,5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة احترار المناخ.

وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، "سنخصص 4,5 مليار دولار.. لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدًّا".

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي حيث تعمل أفريقيا على تعزيز إمكاناتها كقوة للطاقة النظيفة.

وسَيلي قمة المناخ الأفريقية مؤتمر الأطراف (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام في دبي والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.

وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".+