مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لا يوجد موقف إيجابي من الحكومة السورية، ولا يرى أي خطوة من الأسد لتطبيع العلاقات مع سوريا.

ووفقا لتركيا الآن، أعرب أردوغان عن أمله في أن يأخذ الجانب السوري مكانه على طاولة المفاوضات بحضور تركيا وإيران وروسيا.

وحث الرئيس التركي نظيره السوري على الابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع، مشيرا إلى أنه "يراقب فقط من بعد ولا يستجيب للخطى التركية والروسية والإيرانية والسورية المتخذة نحو تحقيق تطبيع العلاقات مع سوريا".

وشدد أردوغان على أهمية تهيئة ظروف مناسبة في سوريا لضمان عودة اللاجئين بطرق طوعية وآمنة، فضلا عن إحياء عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد أن الخطوات تم اتخاذها في إطار جهود لإرساء الاستقرار في المنطقة وتسهيل عملية التحول السياسي في سوريا.

وحول الاشتباكات المستمرة في محافظة دير الزور في سوريا، اعتبر الرئيس التركي أن العشائر العربية هي المواطنون الأصليون لتلك المناطق.

وتشهد مدينة دير الزور نزاعات مستمرة وتصادمًا مسلحًا بين التحالفات العسكرية المختلفة في المنطقة، ما يزيد من حجم التهديدات والتوترات.

وأكد رئيس تركيا استمرار جهود بلاده من أجل إحلال السلام والأمان في سوريا، وتعزز الأمن والأمان في المنطقة بشكل عام.