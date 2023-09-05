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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رؤوف السيد: الاندماج خارج قاموس حزب الحركة الوطنية

رئيس حزب الحركة الوطنية
رئيس حزب الحركة الوطنية مع الصحفى حسن رضوان

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب لا يعرف كلمة اندماج الأحزاب، وهي خارج القاموس إلا في حالة واحدة وهي انتهاء الحزب.

 


نرفض الاندماج مع حزب آخر 

وأضاف “السيد على" لـ"صدى البلد"، أن حزب الحركة الوطنية بجميع أعضائه يرحب  بالأحزاب التي تريد دمجها بحزب الحركة الوطنية في حالة توافق الرؤية الحزبية والسياسة الحزبية للطرفين، ونرفض تقديم دعوة للاندماج بحزب آخر حتى لو توافقت الرؤية.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، الى أن أي حزب يريد الانضمام أو الاندماج لحزب الحركة الوطنية نرحب به وجميع الأعضاء الحزب مؤيدي هذه الفكرة تماما.

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