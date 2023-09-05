ارتفاع كبير بمعدل الجرائم الإلكترونية في إسبانيا

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الجرائم الإلكترونية في البلاد زادت بنسبة 379.9%، خلال أكثر من 6 سنوات، بسبب قلة تدريب المستخدمين وعدم كفاءة المعدات التقنية المستخدمة.

ونقل موقع" إنفوباي" الإخباري عن التقرير قوله إنه "في عام 2022، تم تسجيل 336,778 عملية احتيال عبر الإنترنت، بمتوسط 922 عملية احتيال يوميًّا؛ ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرّضًا للاختراق في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة".

وبحسب البروفيسور، خوسيه مانويل ريدوندو، من شركة التكنولوجيا "Surfshark"، فقد سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من أربعة ملايين حساب في النصف الثاني من عام 2023.

وقال "خوسيه" إن المحتالين يبحثون عن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسة، إذ يأخذون بياناتهم الشخصية ويدرسون الخصائص الرئيسة للعمل، وبمجرد حصولهم على المعلومات، يرسلون رسائل ابتزاز ويطلبون تحويل أموال كبيرة، وقد أدت هذه العملية إلى سرقة مبالغ مالية ضخمة".

وحذَّر من خطورة فتح الرسائل التي تتضمن روابط أو مرفقات، وطلب أخذ الاحتياطات في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شركات يُفترض أنها معروفة.

وأضاف أن "عمليات سرقة الهوية هي أمر شائع، فمن الأفضل الاتصال بخدمة العملاء والتأكد من أصل الرسالة قبل الرد".