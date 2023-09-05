عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير بمعدل الجرائم الإلكترونية في إسبانيا

ارتفاع كبير بمعدل
ارتفاع كبير بمعدل الجرائم الإلكترونية في إسبانيا

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن الجرائم الإلكترونية في البلاد زادت بنسبة 379.9%، خلال أكثر من 6 سنوات، بسبب قلة تدريب المستخدمين وعدم كفاءة المعدات التقنية المستخدمة.

ونقل موقع" إنفوباي" الإخباري عن التقرير قوله إنه "في عام 2022، تم تسجيل 336,778 عملية احتيال عبر الإنترنت، بمتوسط 922 عملية احتيال يوميًّا؛ ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرّضًا للاختراق في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة".

وبحسب البروفيسور، خوسيه مانويل ريدوندو، من شركة التكنولوجيا "Surfshark"، فقد سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من أربعة ملايين حساب في النصف الثاني من عام 2023.

وقال "خوسيه" إن المحتالين يبحثون عن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسة، إذ يأخذون بياناتهم الشخصية ويدرسون الخصائص الرئيسة للعمل، وبمجرد حصولهم على المعلومات، يرسلون رسائل ابتزاز ويطلبون تحويل أموال كبيرة، وقد أدت هذه العملية إلى سرقة مبالغ مالية ضخمة".

وحذَّر من خطورة فتح الرسائل التي تتضمن روابط أو مرفقات، وطلب أخذ الاحتياطات في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شركات يُفترض أنها معروفة.

وأضاف أن "عمليات سرقة الهوية هي أمر شائع، فمن الأفضل الاتصال بخدمة العملاء والتأكد من أصل الرسالة قبل الرد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ترشيحاتنا

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار اليوم| أخبار التوك شو

أرخص سعر في مصر للسيارة سانج يونج تيفولى.. تفاصيل

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.. بداية صعبة وسيناريو وحيد لمواجهة السيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ