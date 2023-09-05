40 عملا من أشهر مؤلفات الطرب في أمسية غنائية على مسرح الجمهورية السبت المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، تحت عنوان "غني معانا"، تحييها فرقة التخت العربي، بقيادة الدكتور ياسر معوض، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم /السبت/ المقبل، على مسرح الجمهورية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم 40 عملا من أشهر مؤلفات الطرب، يؤديها الجمهور مع مطربي الفرقة منها: "جانا الهوا، سواح، أول مرة تحب ياقلبي، الهوا هوايا، أحلف بسماها، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، دارت الأيام، أنا في انتظارك، الهوا غلاب، كل ده كان ليه، ست الحبايب، ثلاث سلامات، جميل وأسمر، ساكن في حي السيدة، ما بيسألش عليا، بين شطين وميه، بهية، ياحبيبتي يا مصر، لولا الملامة، على رمش عيونها، يا أغلى اسم في الوجود" وغيرها من الأعمال الغنائية.

ولفتت الأوبرا إلى أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الدول العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010.

