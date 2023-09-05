شعورك إيه.. شوبير يوجه سؤالا عاجلا لجمهور الأهلي بعد قرعة مونديال الأندية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"رسميا الأهلي ضد الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للانديه.. بالمناسبه شعورك ايه يا اهلاوى وانت بتشوف فريقك للمره التاسعه في كاس العالم للانديه".





وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أماماتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.