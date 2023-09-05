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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غيبوبة تامة.. تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عز الدين نجيب.. خاص

عز الدين نجيب
عز الدين نجيب

ازدادت الحالة الصحية للفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب، خطورة خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لدخوله في غيبوبه تامة، مؤخرًا، وتعمل إدارة المستشفى والفريق الطبي المتابعة للحالة على بذل جهدهم لاستقرار الحالة.

وكشف الفنان هشام قنديل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن حالة الفنان تزداد تأخر وصعوبة ساعة بعد الأخرى، نظرًا للتطورات الصحية الخطيرة التي تطرأ عليها، وهو ما يصعب الأمر على الأطباء.

وطالبا كافة محبي عز الدين نجيب، بالدعاء له بالشفاء العاجل، وخروجه من الأزمة الصحية الشديدة التي تعرض لها على خير، كما طالب المسئولين بعلاجه على نفقة الدولة.

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أزمة صحية للفنان عز الدين نجيب

 

ونُقل الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب إلى أحد مستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتكم بالشفا العاجل للفنان والناقد الفني التشكيلي عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية.

ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

عز الدين نجيب الفنان هشام قنديل خطورة حالة عز الدين نجيب غيبوبه تامة نفقة الدولة

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