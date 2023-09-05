عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق بالجامعة العربية

صدى البلد

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع الأول للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق برئاسة المملكة العربية السعودية والمقرر أن يستمر 3 أيام.

ومن المقرر أن يقوم الاجتماع بترجمة التحديثات التي أجرتها منظمة الجمارك العالمية على شروحات النظام المنسق باللغة العربية لإصدار 2022، حيث إن منظمة الجمارك العالمية تقوم بتحديث شروحات النظام المنسق بشكل دوري كل 5 سنوات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

ولجنة التوفيق بين الترجمات منبثقة من لجنة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية وهي معنية بترجمة وتحديث جدول النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وأيضاً شروحات النظام المنسق التي تفسر وتشرح بنود النظام المنسق، وتم تقسميها لأقسام وفصول .

ويحتوي جدول النظام المنسق على جميع السلع التي يتم عليها عمليات تبادل تجاري بين الدول وتم تقسيمها إلى (21) قسما كمجموعات حيث يعتبر الأقسام الأولى للسلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وصناعتها، ثم المنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية، ثم الخشب ومصنوعاته، ثم المنسوجات ومصنوعاتها، ثم الجلود ومشتقاتها ومصنوعاتها، ثم المعادن الثمينة ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة وأجزاؤها ثم معدات النقل ثم أدوات وأجهزة التصوير الفوتوغرافي السينمائي، ثم الأسلحة والذخيرة، ثم السلع المتنوعة مثل الأثاث وما يتضمنه، ثم التحف الفنية وتم تفريع الأقسام إلى 97 فصلا جمركيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر.. ومفاجأة بالكميات والأسعار

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ