"السلطة الفلسطينية " لواشنطن: الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي

حمّلت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية عودة سياسة اقتحامات المدن الفلسطينية من جانب قوات الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحذّر نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له، من أن "سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير".

وقال: "إن أمريكا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية".

وأضاف: "على الجانب الأمريكي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغيّر شيئًا على الأرض"، منوهًا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".

من جهتها، حمّلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وشدَّدت في بيان لها نشرته الوكالة الفلسطينية "وفا"، على أن "هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين".

وحذَّرت من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.

واعتبرت الخارجية، أن هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، "الجنائية الدولية" بالخروج عن صمتها وتحمّل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرّض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولًا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.