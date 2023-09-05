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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال روسي: الحرب النووية هي النهاية الحتمية للأزمة الأوكرانية

انفجار نووي
انفجار نووي

حذر جنرال روسي من أن تكون الحرب النووية هي النهاية "الحتمية " للقتال في أوكرانيا، وفق ماذكرت  صحيفة ديلي ميل البريطانية.

جاءت هذه التوقعات المرعبة من اللواء المتقاعد ألكسندر فلاديميروف، الذي ألف كتابا عن روسيا مكونا من ثلاثة مجلدات، وأطلق عليه اسم "النظرية العامة للحرب".

وذكر أنه"من أجل استخدام أسلحة الدمار الشامل، هناك حاجة إلى شيء واحد فقط - قرار سياسي من القائد الأعلى فلاديمير بوتين ".

وقال الجنرال "هذا يعني أنه سيتم استخدام جميع وسائل الكفاح المسلح المتاحة لهم، بما في ذلك أداة مثل أسلحتهم النووية ".

وحذر: «أنا متأكد من أن الأسلحة النووية ستستخدم في هذه الحرب - لا محالة، فلا يوجد لدينا ولا للعدو أي مكان نذهب إليه».

تابع "كلما أسرع سياسيونا وقيادتنا في إدراك ذلك، كلما بدأنا في تدريب القوات والسكان على هذا الأمر بشكل أسرع - كلما زادت فرص البقاء لدينا، وهو ما يعني النصر".
 

جنرال روسي الحرب النووية الحتمية أوكرانيا

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