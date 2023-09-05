عمرو الدرديري يكشف تفاصيل الحالة الصحيه لـ الخطيب بعد سقوطه فجأة.. شاهد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد علاجه بالمستشفي.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك :"الطبيب النمساوى مع الخطيب بعد علاجه بالمستشفي ببعض الغرز بالرأس إثرسقوطه فجأة بفعل حالة دوار وفقد الوعى للحظات شفاك الله وعفاك يا كابتن".

وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أماماتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.