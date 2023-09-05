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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يخرج عن صمته ويكشف سبب حظر العباءة في المدارس

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

خرج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صمته  لأول مرة منذ اصدار  الحكومة قرارا بمنع العباءة في المدارس، مؤكدا أنه "يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية".

ودخل الحظر المفروض على العباءة حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون إنه يؤيد "التجريب" بالزي الرسمي من أجل "إعلام النقاش العام"، متحدثا في مقابلة مباشرة  عبر الإنترنت، تم بثها على يوتيوب وتيك توك.

وأشار إلى أن هناك خيارا تجريبيا آخر يمكن أن يسمح للأطفال بارتداء ملابس مماثلة، مثل "بنطلون من الجينز وقميص وسترة"، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار زيا أحاديا كونه أكثر قبولًا من قبل المراهقين.

وتأتي تعليقات الرئيس الوسطي بعد أن أعرب بعض السياسيين المحافظين واليمين المتطرف عن دعمهم لطلب الزي الرسمي في المدارس العامة.

قال ماكرون إن “: "مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية".

قال ماكرون: "يمكننا بالتأكيد الحصول على أشياء أكثر قبولا للمراهقين (من الزي الرسمي). "قد يبدو أقل صرامة قليلا من وجهة نظر تأديبية."

أكد ماكرون من جديد أن السلطات ستكون "حازمة" في إنفاذ القاعدة الجديدة حول الجلباب الطويل في المدارس العامة، والتي كان ينظر إليها على أنها تحد للقيم العلمانية الفرنسية.

وقال: "المدرسة علمانية وهذا يعني أنه لا يوجد مكان للعلامات الدينية". "يجب أن نتحدث، يجب أن نشرح (التدبير). لكنني أعتقد أنه مهم جدا لأن المدرسة يجب أن تظل مكانا محايدا".

وقد أثار القانون الجديد انتقادات في جميع أنحاء البلاد، حيث جادل البعض بأن الملابس الفضفاضة التي تغطي الجسم لا تشكل عرضا متباهيا للدين ولا ينبغي حظرها من الفصول الدراسية.

ويأتي قرار الحظر في إطار قانون عام 2004 الذي يهدف إلى الحفاظ على العلمانية في المدارس العامة الفرنسية. ويحظر القانون الحجاب الإسلامي ولكنه يحظر أيضا الصلبان المسيحية الكبيرة والكيباس اليهودي والعمامات الكبيرة .

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